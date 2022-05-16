Дарья Касаткина стала первой ракеткой России

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина поднялась на три строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 20-е место.

Таким образом, она опередила свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову, располагавшейся выше всех из россиянок, и получила статус первой ракетки России.

На прошлой неделе Касаткина дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Риме.

Что касается Павлюченковой, опустившись на строчку ниже, она теперь занимает 21-ю позицию.

В топ-5 мирового рейтинга изменений не произошло: на первом месте находится представительница Польши Ига Швентек, далее идут Барбора Крейчикова (Чехия), Паула Бадоса (Испания), Мария Саккари (Греция) и Анетт Контавейт (Эстония).