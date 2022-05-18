Майгуров допустил, что российские биатлонисты задумаются о смене гражданства

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты не заявляли о желании сменить спортивное гражданство, но в будущем, если не будут сняты санкции Международной федерации биатлона (IBU), такие инициативы могут появиться, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Сегодня таких инициатив нет. Уверен, что в течении года их не последует, все нацелены тренироваться без всяких проблем. Но такие инициативы могут возникнуть в будущем, потому что непонятно, как долго продлится наш вакуум", - сказал Майгуров журналистам.

2 марта IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от своих соревнований в связи с ситуацией на Украине.