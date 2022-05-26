С чемпиона ОИ хоккеиста Нестерова взыскали свыше 4 млн руб. алиментов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Челябинские приставы взыскали более 4 млн рублей задолженности по алиментам с известного российского хоккеиста, сообщает пресс-центра управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что должником являлся воспитанник челябинского хоккейного клуба "Трактор", защитник ЦСКА Никита Нестеров.

В судебном решении отмечается, что должник обязан ежемесячно перечислять одну треть своих доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей.

"Однако мужчина, титулованный хоккеист, уроженец Челябинска, выступавший за ряд клубов разных хоккейных лиг, не приступил к исполнению алиментных обязательств. После вынесения судебного решения бывшая супруга так и не дождалась добровольной выплаты алиментов и была вынуждена обратиться в региональное управление ФССПП", - говорится в сообщении.

На момент возбуждения исполнительного производства задолженность по алиментам составляла порядка двух млн рублей.

"В результате предпринятых сотрудниками органа принудительного исполнения мер общая сумма взысканных и перечисленных взыскателю денежных средств с учетом текущих периодических платежей составила более 4 млн рублей",- отмечает пресс-служба.

Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, на денежные средства в банках. Также под запрет на регистрационные действия попали принадлежащая хоккеисту недвижимость в Подмосковье и несколько внедорожников премиального класса.

29-летний Нестеров является чемпионом ОИ-2018, серебряным призером Игр-2022, бронзовым – ЧМ-2019. В составе ЦСКА дважды (сезоны-2018/19 и 2021/22) выиграл Кубок Гагарина. Помимо "Трактора" и ЦСКА выступал в клубах НХЛ "Тампа-Бэй", Монреаль", "Калгари".