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ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина
Игроки ЦСКА во время матча
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА победил магнитогорский "Металлург" в решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2021/2022.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу ЦСКА.

В составе армейцев шайбы забросили Павел Карнаухов (9 мин), Александр Попов (10), Константин Окулов (37) и Владислав Каменев (57). За магнитогорцев шайбу забросил Филипп Майе (40).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу ЦСКА, который выиграл финал Континентальной хоккейной лиги второй раз в своей истории. Ранее столичный клуб брал Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019.
ХК "Металлург" также является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы завоевывали трофей в сезонах-2013/2014 и -2015/2016.

Армейский клуб выигрывает этот трофей во второй раз в истории.

хоккей КХЛ
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