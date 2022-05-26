Рублев вышел в третий круг Roland Garros
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Федерико Дельбониса (Аргентина) во втором раунде Roland Garros.
Поединок в Париже завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место. Дельбонис - 65-й.
В третьем круге Рублев сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином (37 номер рейтинга).
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.