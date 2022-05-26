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Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Федерико Дельбониса (Аргентина) во втором раунде Roland Garros.

Поединок в Париже завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место. Дельбонис - 65-й.

В третьем круге Рублев сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином (37 номер рейтинга).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros
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