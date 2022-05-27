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Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros

Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович победил словенца Альяжа Бедене в третьем круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Результат матча – 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.

Бедене в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 195-е место.

Следующим соперником Джоковича будет 16-я ракетка мира Диего Шварцман из Аргентины.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros
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