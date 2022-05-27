Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович победил словенца Альяжа Бедене в третьем круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Результат матча – 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.
Бедене в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 195-е место.
Следующим соперником Джоковича будет 16-я ракетка мира Диего Шварцман из Аргентины.
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.