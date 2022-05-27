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Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа в третьем круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат матча - 6:3, 6:2, 6:4.

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Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ван де Зандсхулп - 29-е.

В четвертом круге Надаль встретится с девятой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который в третьем круге обыграл серба Филипа Краиновича (55 номер рейтинга).

35-летний Рафаэль Надаль - рекордсмен по победам на Roland Garros, на его счету 13 титулов.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros Рафаэль Надаль
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