Глава фонда из США RedBird подписал предварительное соглашение о покупке "Милана"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Руководитель американского фонда RedBird Partners Джерри Кардинале подписал предварительное соглашение о переходе под его контроль итальянского футбольного клуба "Милан", сообщает во вторник издание La Gazzetta dello Sport.

В статье отмечается, что, как ожидается, уже в среду клуб может официально объявить о переходе под контроль к новому владельцу. При этом на практике все операции для передачи "Милана" RedBird Partners могут занять несколько месяцев.

По информации газеты, стоимость сделки - около 1,3 млрд евро, однако эта цифра может в итоге слегка измениться. "Все идет по плану... Надеюсь, что в этой истории наступит ясность: для того, чтобы действовать на трансферном рынке, нужно, чтобы было ясно, кто владелец клуба", - заявил президент "Милана" Паоло Скарони.

Ожидается, что нынешний владелец "Милана" инвестфонд Elliott Management Corporation оставит себе около 30% акций.

Ранее в мае ряд СМИ сообщал со ссылкой на источники, что Redbird Capital Partners предварительно согласовала условия покупки "Милана". Bloomberg тогда сообщало со ссылкой на источники, что Redbird Capital Partners отдаст за "Милан" около $1,4 млрд.

La Gazzetta dello Sport подчеркивала, что у Redbird Capital Partners есть серьезный опыт управления спортивными клубами. Кроме того, итальянские журналисты считают важным тот факт, что нынешние владельцы смогут оставить себе часть акций: предполагается, что это позволит продолжить развитие клуба без перебоев, сохранить ключевые фигуры в руководстве "Милана", продолжить работу над проектом нового стадиона.

Elliott Management Corporation владеет "Миланом" с 2018 года. СМИ Италии отмечают, что при этом владельце клуб избегал чрезмерно затратных покупок, и, тем не менее, сумел вернуться на первые роли в Италии: в этом сезоне "Милан" выиграл итальянский чемпионат: "Серию-А". Нынешние владельцы привлекали в клуб специалистов, которые в прошлом многое сделали для "Милана". Так, среди руководителей клуба - знаменитый бывший защитник команды Паоло Мальдини. А среди действующих игроков выделяется продолжающий карьеру 40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович. Ранее он уже играл за "Милан" в 2010-2012 годах.