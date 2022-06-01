Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение своей соотечественнице Веронике Кудерметовой в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат встречи – 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной.

Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 20-е место – наивысшее среди россиянок в данный момент. Кудерметова – на 29-й строчке.

Для Касаткиной это первый в карьере выход в полуфинал турнира Большого шлема.

Борьбу за выход в финал россиянка поведет с победительницей пары Ига Швентек (Польша, №1 рейтинга WTA) – Джессика Пегула (США, 11).