Избивший кота футболист "Вест Хэма" приговорен к 180 часам общественных работ

Ему также запрещено держать кошек в течение пяти лет

Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд Темзы в Англии приговорил защитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Курта Зума к общественным работам за избиение кота, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Кроме того, французскому спортсмену запретили держать кошек в течение пяти лет.

В феврале появилось видео, на котором видно, как футболист пинает своего бенгальского кота, бьет его по голове, а также швыряет в него обувь. Инцидент стал достоянием гласности благодаря стараниям младшего брата Зума, Йоана, который все это снял на видео, а ролик разместил в соцсетях.

Позднее клуб оштрафовал Курта Зума на двухнедельную зарплату. При этом главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес по возможности старался задействовать игрока на поле. В свою очередь, спонсорский контракт с футболистом разорвал Adidas.

Помимо всего прочего, Курт Зума остался без обеих кошек: после инцидента их взяло на попечение Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Сам футболист признал свою вину.