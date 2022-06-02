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Бельгийский футболист "Спартака" заявил, что не собирается покидать Россию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Максимилиано Кофрие заявил, что останется в команде, несмотря на геополитическую ситуацию.

"Да, конечно", - приводит слова Кофрие "Спорт-Экспресс".

"Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в "Спартаке", - подчеркнул бельгиец.

25-летний Кофрие перешел в "Спартак" летом 2021 года из бельгийского клуба "Сент-Трюйден". В составе московской команды стал обладателем Кубка России-2021/22.

Между тем, ряд иностранных игроков покинули российские клубы с начала спецоперации РФ на Украине. Они воспользовались соответствующей опцией Международной федерации футбола (ФИФА).

футбол ФК Спартак
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