Бельгийский защитник Кофрие перешел в ФК "Спартак"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие стал игроком футбольного клуба "Спартак" (Москва), сообщила пресс-служба команды в воскресенье.

"Клуб согласовал с бельгийским "Сент-Трюйденом" условия перехода защитника Максимилиано Кофрие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок подписал со "Спартаком" долгосрочный контракт и будет играть под 3-м номером.

24-летний Кофрие играл за молодежные команды бельгийских "Андерлехта" и "Стандарта". До 2020 года защитник выступал за "Васланд-Беверн". Предыдущий сезон игрок провел за "Сент- Трюйден", в составе которого сыграл 23 матча в чемпионате Бельгии.

Кофрие провел 10 матчей за молодежные сборные Бельгии разных возрастов.