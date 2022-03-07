ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам расторгать контракты с клубами РПЛ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола приняла решение разрешить иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке расторгать контракты с российскими клубами, начиная с 10 марта, сообщает пресс-служба ФИФА.

Сторонам дается срок до 10 марта для выработки соглашений. При разрыве контракта футболисты и тренеры не будут нести ответственности перед ФИФА.

Сроки действия контрактов могут быть приостановлены до 10 июня 2022 года.