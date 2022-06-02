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Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros

Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), проиграв в полуфинале первой ракетке мира Иге Швентек из Польши.

Результат встречи - 6:2, 6:1 в пользу Швентек. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.

20-я ракетка мира Касаткина впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема.

В финале Швентек сыграет с победительницей матча между Мартиной Тревизиан (Италия, 59-я позиция в рейтинге) и Кори Гауфф (США, 23).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.

теннис Roland Garros
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