Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), проиграв в полуфинале первой ракетке мира Иге Швентек из Польши.
Результат встречи - 6:2, 6:1 в пользу Швентек. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.
20-я ракетка мира Касаткина впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема.
В финале Швентек сыграет с победительницей матча между Мартиной Тревизиан (Италия, 59-я позиция в рейтинге) и Кори Гауфф (США, 23).
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.