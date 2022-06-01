Поиск

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros
Фото: TPN/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от хорвата Марина Чилича в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

СпортДаниил Медведев выбыл из Roland GarrosДаниил Медведев выбыл из Roland GarrosЧитать подробнее

Результат встречи – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) в пользу Чилича.

Хорватский теннисист в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 20-е место, Рублев является седьмой ракеткой мира.

Рублев оставался последним представителем России в мужском одиночном разряде.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подравшиеся после финала Кубка России Николсон и Макаров отстранены на 2 матча

Избивший кота футболист "Вест Хэма" приговорен к 180 часам общественных работ

Избивший кота футболист "Вест Хэма" приговорен к 180 часам общественных работ

Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Гарет Бэйл покинул "Реал"

Гарет Бэйл покинул "Реал"

Американский фонд RedBird Partners официально стал владельцем ФК "Милан"

Американский фонд RedBird Partners официально стал владельцем ФК "Милан"

Надаль победил Джоковича и вышел в полуфинал Roland Garros

Футболист сборной Хорватии Перишич перешел в "Тоттенхэм"

Команда "Формулы-1" Red Bull продлила контракт с Серхио Пересом

Поздняков досрочно лишен поста главы Европейской конфедерации фехтования

Поздняков досрочно лишен поста главы Европейской конфедерации фехтования

Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22

Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22