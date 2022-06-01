Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от хорвата Марина Чилича в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Результат встречи – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) в пользу Чилича.
Хорватский теннисист в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 20-е место, Рублев является седьмой ракеткой мира.
Рублев оставался последним представителем России в мужском одиночном разряде.
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.