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Федун рассказал о давлении властей Италии на главного тренера "Спартака"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер "Спартака" итальянец Паоло Ваноли и его соотечественник спортивный директор ФК Лука Каттани столкнулись с давлением со стороны властей Италии в связи с тем, что они работают в России. Об этом заявил владелец футбольного клуба Леонид Федун.

"Спасибо и Ваноли, и Каттани, что, несмотря на давление со стороны посольства и министерства, остались здесь и продолжают работать", - приводит слова Федуна Sport24.

Ваноли и Каттани пришли в "Спартак" зимой. Сезон-2021/22 команда завершила на 10-м месте в чемпионате Российской премьер-лиги и триумфом в розыгрыше Кубка России.

футбол ФК Спартак Италия Леонид Федун Паоло Ваноли Лука Каттани
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