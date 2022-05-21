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"Спартак" повторил антирекорд, финишировав на 10-м месте в чемпионате России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" повторил свой худший результат в чемпионатах России.

СпортУЕФА исключил "Спартак" из Лиги ЕвропыЧитать подробнее

Проиграв "Химкам" в последнем туре (1:2), "Спартак" финишировал на 10-м месте (38 очков). До этого столь низко он находился по окончании чемпионата в 2003 году. При этом тогда столичный клуб выиграл Кубок России и сейчас имеет шанс завоевать этот трофей вновь. 29 мая в финале турнира "Спартак" сыграет с московским "Динамо".

Также в нынешнем сезоне десятикратные чемпионы России успешно сыграли в Лиге Европы, финишировав на первом месте в своей группе. "Спартак" завоевал путевку в 1/8 финала турнира, но продолжить участие в нем не смог из-за санкций УЕФА.

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