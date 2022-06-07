Французский велогонщик обвинил Надаля в нарушении антидопинга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Французский велогонщик Гийом Мартен, выступающий за команду Cofidis, счел нарушением антидопинговых правил испанцем Рафаэлем Надалем, который заявил, что на победном для него Roland Garros-2022 играл на уколах.

"То, что сделал Надаль, было бы невозможно в велоспорте, и я считаю это нормальным. Если мы больны или травмированы, мы не бежим, не соревнуемся, мне это кажется здравым смыслом. Кроме того, инъекции не только обладают лечебным эффектом, они, безусловно, могут влиять на производительность или быть перенаправлены для улучшения производительности, поэтому мне это кажется очень пограничным", - приводит слова Мартена Сyclism Actu со ссылкой на L'Equipe.

"Если велогонщик делает то же самое, это уже запрещено. Но даже если бы это было не так, все бы обрушились на него, назвав это допингом, потому что такие стереотипы связаны с велоспортом. В то время как люди хвалят Надаля за то, что он может зайти так далеко, превозмогая боль, его называют героем", - посетовал велогонщик.

Надаль 5 июня стал победителем турнира Большого шлема Roland Garros, выиграв его в 14-й раз. Позднее испанский теннисист признался, что из-за болей в ноге играл в матчах на уколах.