Поиск

Французский велогонщик обвинил Надаля в нарушении антидопинга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Французский велогонщик Гийом Мартен, выступающий за команду Cofidis, счел нарушением антидопинговых правил испанцем Рафаэлем Надалем, который заявил, что на победном для него Roland Garros-2022 играл на уколах.

СпортРафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland GarrosРафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland GarrosЧитать подробнее

"То, что сделал Надаль, было бы невозможно в велоспорте, и я считаю это нормальным. Если мы больны или травмированы, мы не бежим, не соревнуемся, мне это кажется здравым смыслом. Кроме того, инъекции не только обладают лечебным эффектом, они, безусловно, могут влиять на производительность или быть перенаправлены для улучшения производительности, поэтому мне это кажется очень пограничным", - приводит слова Мартена Сyclism Actu со ссылкой на L'Equipe.

"Если велогонщик делает то же самое, это уже запрещено. Но даже если бы это было не так, все бы обрушились на него, назвав это допингом, потому что такие стереотипы связаны с велоспортом. В то время как люди хвалят Надаля за то, что он может зайти так далеко, превозмогая боль, его называют героем", - посетовал велогонщик.

Надаль 5 июня стал победителем турнира Большого шлема Roland Garros, выиграв его в 14-й раз. Позднее испанский теннисист признался, что из-за болей в ноге играл в матчах на уколах.

велоспорт теннис Рафаэль Надаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборную Эквадора исключат из чемпионата мира по футболу

Сборную Эквадора исключат из чемпионата мира по футболу

Блаттеру стало плохо на заседании суда по делу о мошенничестве

Обладатель "Золотого мяча" Модрич подписал новый контракт с "Реалом"

Бразильский футболист Лукас Фассон перешел в "Локомотив"

ФК "Спартак" продлил контракт с защитником Рассказовым

ФК "Спартак" продлил контракт с защитником Рассказовым

В Швейцарии начался суд над Йозефом Блаттером и Мишелем Платини

Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Рейнджерс" и сравнять счет в серии НХЛ

Сборные Германии и Англии по футболу сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

Сборные Германии и Англии по футболу сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

"Зенит", ЦСКА, "Сочи" и "Нижний Новгород" сыграют в коммерческом турнире

"Зенит", ЦСКА, "Сочи" и "Нижний Новгород" сыграют в коммерческом турнире

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе