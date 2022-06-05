Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Рафаэль Надаль во время финального матча Roland Garros-2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира Большого шлема Roland Garros-2022, который завершился в Париже.

В воскресенье Надаль в финале обыграл норвежца Каспера Рууда - 6:3, 6:3, 6:0.

36-летний Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 23-летний Рууд - восьмое.

Надаль - рекордсмен по победам на Roland Garros, на его счету теперь 14 парижских титулов.

Кроме этого, это уже 22-я победа Надаля на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом. Кроме Открытого чемпионата Франции он по два раза выигрывал Australian Open и Wimbledon, а также четыре раза брал US Open.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет €43,6 млн. Победитель получит €2,2 млн.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании (Wimbledon).