Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
Результат - 6:3, 6:3.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 23-е место, Табило - 82-е.
Следующим соперником россиянина станет поляк Камиль Майхшак (81 номер рейтинга).
Соревнования в Хертогенбосе проходят на траве. Призовой фонд турнира составляет почти 649 тыс. евро. Победитель получит почти 99 тыс. евро и 250 очков в зачет рейтинга АТР.