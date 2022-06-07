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Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Хертогенбосе
Фото: Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Результат - 6:3, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 23-е место, Табило - 82-е.

Следующим соперником россиянина станет поляк Камиль Майхшак (81 номер рейтинга).

Соревнования в Хертогенбосе проходят на траве. Призовой фонд турнира составляет почти 649 тыс. евро. Победитель получит почти 99 тыс. евро и 250 очков в зачет рейтинга АТР.

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