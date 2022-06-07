Россиянка Александрова победила украинку Ястремскую на теннисном турнире в Нидерландах

Архивное фото Фото: Christian Kaspar-Bartke/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова нанесла поражение украинке Даяне Ястремской в матче первого круга турнира категории WTA 250 в Хертонгебосе (Нидерланды).

Результат встречи - 2:6, 7:6 (7:1), 6:2 в пользу представительницы России.

Матч начался еще в понедельник, однако был прерван в первом сете из-за непогоды. Продолжение встречи перенесли на вторник.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 30-е место, Ястремская - 80-е.

История матчей между этими теннисистками насчитывает теперь пять встреч, счет по победам - 3-2 в пользу украинки.

Во втором круге Александрова может встретиться с еще одной украинкой, 35-й ракеткой мира Ангелиной Калининой, если та победит 166-ю ракетку мира австралийку Оливию Гадеки.