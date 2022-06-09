Хачанов стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Нидерландах
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил поляка Камила Майчрзака во втором круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
Результат встречи – 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 23-е место, Майчрзак является 81-й ракеткой мира.
Соперником Хачанова в четвертьфинале будет девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим (Канада).