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Хачанов стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Нидерландах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил поляка Камила Майчрзака во втором круге турнира категории АТР-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Результат встречи – 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 23-е место, Майчрзак является 81-й ракеткой мира.

Соперником Хачанова в четвертьфинале будет девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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