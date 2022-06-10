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Два очка Сергачева помогли "Тампе" победить "Рейнджерс" и выйти вперед в серии НХЛ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" победили "Нью-Йорк Рейнджерс" в пятом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи в Нью-Йорке – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу "Тампы".

В составе победителей два очка результативности (гол+пас) набрал защитник Михаил Сергачев. Для него гол в этой игре стал первым в нынешнем розыгрыше плей-офф при семи в регулярном чемпионате.

Кроме того, голевую передачу на свой счет оформил российский форвард "Тампы" Никита Кучеров.

Таким образом, "Тампа-Бэй" выходит вперед в серии до четырех побед (3-2). В финале победитель этой пары сыграет с "Колорадо".

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
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