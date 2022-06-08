Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Рейнджерс" и сравнять счет в серии НХЛ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй нанесли поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" в четвертом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи на льду "Тампы" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Одну из шайб в их составе провел российский форвард Никита Кучеров. Автором единственного гола у "Рейнджерс" стал его соотечественник, нападающий Артемий Панарин.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, сравнялся – 2-2.

Следующий матч пройдет в ночь на 10 июня по московскому времени. Победитель в финале Кубка Стэнли сыграет с "Колорадо".