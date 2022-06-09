Мостовой призвал "Спартак" не бойкотировать матч за Суперкубок в Петербурге

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" надо проводить на нейтральном поле, считает экс-полузащитник национальной команды страны Александр Мостовой.

"Логично, если команды из разных городов, лучше провести матч на нейтральном стадионе. У нас много есть хороших арен из хороших городов, где можно провести матч на Суперкубок", - сказал Мостовой "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что на проведение матча за Суперкубок претендуют Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург. "Спартак", в свою очередь, выступил против кандидатуры Санкт-Петербурга.

"Болельщиков я тоже понимаю. Вот если бы с первого дня сказали, что играем на спартаковском стадионе, болельщики "Зенита" тоже бы сказали: ничего себе, чего бы?" - отметил он.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что московский клуб якобы может отказаться от участия в матче в случае выбора Петербурга.

"Ну, это глупость, что это такое? Отказываться тоже нельзя", - считает Мостовой.

Также Мостовой скептически отнесся к идее провести два матча за Суперкубок – по одному на полях каждой из команд.

"А зачем? В Суперкубке всегда одна игра была, есть и будет. Самое сильное, что на данный момент можно - взять по-простому и по логичному сказать: играем в Нижнем Новгороде. Всё! На следующий день разговоров не будет, все будут готовиться. Ничего сложного в этом нет", - сказал он.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак"). Планируется, что в 2022 году он пройдет в Петербурге.

В настоящее время Мостовой находится в Чебоксарах, где примет участие в хоккейном турнире на Кубок Единства с участием ветеранов спорта, артистов кино и эстрады.