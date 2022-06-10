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Экс-наставник "Спартака" Кононов вернулся в тульский "Арсенал"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил о назначении Олега Кононова в качестве главного тренера команды.

СпортОлег Кононов рассказал о последних часах работы в "Спартаке"Читать подробнее

"56-летний специалист стал главным тренером оружейников", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Олег Кононов хорошо известен тульским болельщикам по работе с нашей командой в начале сезона-2018/19. Под его руководством "Арсенал" провел 14 матчей в РПЛ. Напомним, что в середине ноября 2018 года Олег Георгиевич принял предложение "Спартака" и возглавил столичный клуб", - подчеркнули в "Арсенале".

Специалист начинал тренерскую карьеру в минских "Торпедо" и "Локомотиве", затем работал в украинских клубах "Металлург" (Запорожье), "Карпаты" и "Севастополь" и в российском "Краснодаре".

После увольнения из "Спартака" в 2019 году Кононов работал в "Риге".

По итогам сезона-2021/22 "Арсенал" вылетел из Российской премьер-лиги в Футбольную национальную лигу.

футбол ФК Арсенал Тула Олег Кононов
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