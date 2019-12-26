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Олег Кононов рассказал о последних часах работы в "Спартаке"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов объяснил, что после поражения от "Оренбурга", приведшее к увольнению из команды, не пришел на пресс-конференцию из-за действий фанатов.

"Атмосфера, которая была на стадионе, на мой взгляд, была неприемлемой. И я решил на это ответить своим шагом", - приводит слова Кононова "Спорт-Экспресс".

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Кононов покинул пост главного тренера "Спартака" 29 сентября после домашнего поражения от "Оренбурга" в матче Российской премьер-лиги. Журналисты посетовали, что после игры минимум час ждали специалиста на пресс-конференции, однако он так и не появился. А вскоре стало известно о его увольнении.

"Считаю, что поступил правильно. Тем более что это время я посвятил футболистам. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили. Минут 30-40. Было там и руководство клуба - Сергей Михайлов, Томас Цорн. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми СМИ, что так произошло. Но так было надо. В моем понимании", - сказал Кононов.

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Матчу с "Оренбургом" уже предшествовала серия поражений "Спартака". По словам Кононова, он предполагал, что будет повод подать в отставку после этой игры.

"Еще перед игрой почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. И все произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага. Дался он непросто. Но мне нужно было так поступить, чтобы на футболистов оказывали меньше давления", - отметил он.

"В первую очередь меня к ней (отставке) подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе. Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил", - заявил тренер.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. До него главным тренером команды работал итальянец Массимо Каррера и – в качестве исполняющего обязанности наставника – испанец Рауль Рианчо. Во время матчей "Спартака" Кононов нередко подвергался обструкции со стороны фанатов и критике со стороны экспертов.

На момент увольнения Кононова "Спартак" занимал девятое место в турнирной таблице. Новым главным тренером стал немец итальянского происхождения Доменико Тедеско. На зимний перерыв под его руководством команда ушла на десятом месте в таблице.

футбол ФК Спартак Олег Кононов

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