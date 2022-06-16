Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в немецком Галле

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко во втором круге теннисного турнира ATP, проходящем в Галле (Германия).

Медведев, лидирующий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу над Ивашко (42-я позиция в рейтинге) со счетом 7:6 (6:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Соперники встречались второй раз за последнюю неделю. 10 июня в четвертьфинальной встрече турнира в нидерландском Хертогенбосе Медведев также оказался сильнее - 7:6 (10:8), 6:4.

Соперником Медведева по четвертьфиналу станет победитель встречи между Таллоном Грикспором (Нидерланды, 61) и Роберто Баутиста-Агутом (Испания, 20).

Турнир в Галле Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.