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Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле
Даниил Медведев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил бельгийца Давида Гоффена в матче первого круга турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия).

Результат встречи – 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев является первой ракеткой мира, Гоффен в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 39-е место.

Во втором круге россиянин сыграет Ильей Ивашко из Белоруссии.

Призовой фонд турнира в Галле Terra Wortmann Open-2022 составляет более 2 млн 134 тысяч евро.

теннис Даниил Медведев
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