Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил бельгийца Давида Гоффена в матче первого круга турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия).
Результат встречи – 6:3, 6:2 в пользу россиянина.
Медведев является первой ракеткой мира, Гоффен в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 39-е место.
Во втором круге россиянин сыграет Ильей Ивашко из Белоруссии.
Призовой фонд турнира в Галле Terra Wortmann Open-2022 составляет более 2 млн 134 тысяч евро.