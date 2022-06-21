В "Зените" заявили, что "Спартак" соглашался сыграть за Суперкубок в Петербурге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Спартак" изначально был согласен на проведение матча за Суперкубок России в Петербурге, но передумал, заявляет генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

"Я не хотел раскрывать детали, но вынужден раскрыть. До финала Кубка России гендиректора "Спартака" и "Динамо" сказали нам: независимо от того, кто победит в Кубке, мы бы хотели провести Суперкубок в Санкт-Петербурге, но при условии, что мы перенесем игру на неделю, то есть на 16 июля. И устно, и письменно это было подтверждено", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

"Гендиректора получили заверения от "Зенита", но на следующий день после победы и поздравлений почему-то гендиректор "Спартака" отозвал предложение. Он сказал, что вынужден посоветоваться с руководством, а также категорически против игры в Санкт-Петербурге. В таких случаях говорят "без комментариев", - сказал Медведев.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Игра пройдет 9 июля в Петербурге, тогда как "Спартак" выступал за проведение игры на нейтральном поле.