"Спартак" отверг высказывания о согласии сыграть за Суперкубок в Петербурге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского ФК "Спартак" Евгений Мележиков опроверг заявления гендиректора петербургского "Зенита" Александра Медведева о том, что столичный клуб якобы соглашался сыграть в матче за Суперкубок в Северной столице.

"До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе, а представить, чтобы я когда-либо и о чем-либо просил господина Медведева, невозможно. Эти вопросы не в его компетенции", - приводит слова Мележикова Sport24.

"Уже 30 мая после общего собрания РПЛ представители "Зенита" обратились и выступили с идеей провести матч в Питере - я об этом рассказывал в недавнем интервью. На что мы ответили, что выступаем за нейтральный стадион", - сказал гендиректор "Спартака".

Ранее во вторник Медведев заявил, что "Спартак" изначально соглашался на проведение игры за Суперкубок России в Петербурге, но потом передумал.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Игра пройдет 9 июля в Петербурге, тогда как "Спартак" выступал за проведение игры на нейтральном поле.