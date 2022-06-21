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Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Германии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила немку Юле Нимайер во втором круге турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Результат встречи – 6:1, 3:6, 6:1 в пользу Касаткиной.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 13-е место, Нимайер располагается на 97-й строчке.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Кэти Сван (Великобритания, №223 рейтинга) – Бьянка Андрееску (Канада, 64).

теннис Дарья Касаткина
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