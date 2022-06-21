Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Германии
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила немку Юле Нимайер во втором круге турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).
Результат встречи – 6:1, 3:6, 6:1 в пользу Касаткиной.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 13-е место, Нимайер располагается на 97-й строчке.
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Кэти Сван (Великобритания, №223 рейтинга) – Бьянка Андрееску (Канада, 64).