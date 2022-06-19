Поиск

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии
Даниил Медведев во время матча против Хуберта Хуркача
Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от 12-й ракетки мира поляка Хуберта Хуркача в финале турнира в немецком Галле.

Результат встречи - 6:1, 6:4 в пользу Хуркача. Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты.

26-летний Медведев в нынешнем году трижды играл в финалах турниров, уступив в каждом из них. 30 января он потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, 12 июня - от представителя Нидерландов Тима Ван Рейтховена в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Всего на его счету в карьере 13 титулов в турнирах ATP при 12 проигранных финалах.

Что касается 25-летнего Хуркача, он выиграл пятый турнир в карьере и первый - в 2022 году.

Турнир в Галле Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получает 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.

теннис Германия Даниил Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство

Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство

Дубль Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Тампу" со счетом 7:0 в матче финала НХЛ

Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в объединительном бою за три пояса

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии

ФХР предложила сформировать конференции КХЛ по результатам сезона-2021/22

ФХР предложила сформировать конференции КХЛ по результатам сезона-2021/22

РПЛ 20 июня рассмотрит возможность расширения до 18 клубов с сезона-2023/2024

РПЛ 20 июня рассмотрит возможность расширения до 18 клубов с сезона-2023/2024

Серб Йоканович возглавил московский ФК "Динамо"

Футболист сборной Сербии Гайич перешел из "Црвены Звезды" в ЦСКА

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии

ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026

ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026