Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии

Даниил Медведев во время матча против Хуберта Хуркача Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от 12-й ракетки мира поляка Хуберта Хуркача в финале турнира в немецком Галле.

Результат встречи - 6:1, 6:4 в пользу Хуркача. Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты.

26-летний Медведев в нынешнем году трижды играл в финалах турниров, уступив в каждом из них. 30 января он потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open, 12 июня - от представителя Нидерландов Тима Ван Рейтховена в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Всего на его счету в карьере 13 титулов в турнирах ATP при 12 проигранных финалах.

Что касается 25-летнего Хуркача, он выиграл пятый турнир в карьере и первый - в 2022 году.

Турнир в Галле Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получает 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.