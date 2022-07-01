Американский теннисист Изнер установил рекорд мира по числу эйсов в карьере
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский теннисист Джон Изнер стал автором нового рекорда мира по числу эйсов – подач навылет на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Он сделал ряд эйсов в матче третьего круга турнира в Уимблдоне против итальянца Янника Синнера в пятницу, в результате общее их число за карьеру американца сначала достигло 13729, затем стало увеличиваться. В настоящее время идет второй сет матча.
Изнер опередил предыдущего рекордсмена хорвата Иво Карловича, на счету которого в карьере 13 728 эйсов.
"Это на самом деле очень круто. Я действительно горжусь этим. Я буду бессменным лидером, буду продолжать обновлять рекорд. Неизвестно, будет ли он побит", - приводит слова 24-й ракетки мира Изнера ATP.
Ведение числа эйсов началось в 1991 году.
На счету 37-летнего теннисиста 16 выигранных турниров ATP.