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ФК "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский футболист Гус Тиль перешел в клуб ПСВ (Эйндховен), сообщает пресс-служба московского "Спартака".

"Полузащитник Гус Тиль продолжит карьеру в ПСВ. "Спартак" и клуб из Эйдховена достигли договоренности о полноценном трансфере 24-летнего игрока", - говорится в сообщении.

Тиль стал игроком "Спартака" летом 2019 года, перейдя из нидерландского АЗ. В составе "Спартака" он провел 24 матча, забив два мяча. В 2020 году перешел на правах аренды в немецкий "Фрайбург", затем в "Фейеноорд" (Нидерланды).

футбол ФК Спартак
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