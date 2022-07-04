ФК "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский футболист Гус Тиль перешел в клуб ПСВ (Эйндховен), сообщает пресс-служба московского "Спартака".

"Полузащитник Гус Тиль продолжит карьеру в ПСВ. "Спартак" и клуб из Эйдховена достигли договоренности о полноценном трансфере 24-летнего игрока", - говорится в сообщении.

Тиль стал игроком "Спартака" летом 2019 года, перейдя из нидерландского АЗ. В составе "Спартака" он провел 24 матча, забив два мяча. В 2020 году перешел на правах аренды в немецкий "Фрайбург", затем в "Фейеноорд" (Нидерланды).