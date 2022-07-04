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Северный флот не подтвердил отправку хоккеиста Федотова в Североморск

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Хоккеист Иван Федотов не поступал в пункт приема и распределения призывников на Северном флоте, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

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"Пункт приема и распределения на Северном флоте находится в Североморске, оттуда дальше (призывники) распределяются по флоту. В таком пункте у нас такого призывника нет", - сказал собеседник агентства.

В минувшую пятницу СМИ сообщили о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. В военкомате спортсмену стало плохо, его увезли в военно-морской госпиталь. Утром 3 июля стало известно, что Федотова увезли из госпиталя, предположительно, в Североморск - к месту возможного прохождения службы. Адвокат спортсмена сообщил, что решение о его призыве в армию обжаловано во Всеволожском суде Ленинградской области. Заседание пока не назначено.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр 2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021-2022.

хоккей Иван Федотов
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