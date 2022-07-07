Международная федерация плавания не против выступлений иностранцев в РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. спортсменов примут участие в комплексных международных соревнованиях по водным видам спорта "Игры дружбы" в Казани, заявил министр спорта Олег Матыцин в ходе пресс-конференции в четверг.

"Почти тысяча спортсменов примут участие в Играх, из них 200 - иностранцы. Время для подачи заявок на участие еще есть. Со стороны Международной федерации плавания никаких запретов или рекомендаций не приезжать в Казань нет. Спасибо за это президенту FINA, который понимает, что нельзя терять такого партнера как Казань", - сказал Матыцин.

Глава Минспорта отметил, что "Игры дружбы" могут стать "отличной моделью для других видов спорта".

"Мы готовим предложение по новому открытому формату проведения соревнований на территории РФ, стран БРИКС, ШОС и СНГ", - заявил Матыцин.

Исполнительный директор Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что в Играх в Казани могут принять участие спортсмены из Китая.

"Надеюсь, что Китай приедет, они только что вернулись из Будапешта, где прошел чемпионат мира, мы ведем с ними переговоры", - сообщил Дружинин.

Ранее Матыцин сообщил, что в "Играх дружбы" примут участие спортсмены из Белоруссии, Алжира, Сирии, Донецкой и Луганской народных республик и другие.

"Игры дружбы" - международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, которые пройдут с июля по декабрь 2022 года. В рамках Игр пройдут восемь турниров.