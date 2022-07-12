Поиск

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Изначально у него было совсем другое имя, спортсмену удалось пообщаться с человеком, данные которого ему присвоили

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми
Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на 5000 и 10000 м Мо Фара заявил, что в возрасте девяти лет незаконно был переправлен в Великобританию под именем другого ребенка.

Об этом титулованный спортсмен рассказал в документальном фильме "Настоящий Мо Фара", выход которого ожидается в среду.

СпортБританский чемпион ОИ Мо Фара отверг подозрения в использовании допингаЧитать подробнее

"Большинство людей знают меня как Мо Фара, но это не мое имя. Настоящая история такова, что я родился в Сомалиленде, к северу от Сомали, как Хусейн Абди Кахин. Вопреки тому, что я говорил в прошлом, мои родители никогда не жили в Великобритании", - приводит высказывание легкоатлета Daily Mail.

До этого Мо Фара рассказывал, что, когда он жил в Сомали, родители приняли мучительное решение отправить трех из шести своих детей в Лондон в поисках лучшей жизни. Тем более, там, согласно легенде, уже жил их отец. Среди этих трех детей оказался и Мо Фара.

На самом же деле, признается легкоатлет, отец был убит во время гражданской войны, когда спортсмену было четыре года. Будущего звезду мирового спорта тогда разлучили с матерью и через несколько лет перевезли торговцами людьми в Британию под именем другого ребенка, Мохамеда Фара, для чего сделали поддельный паспорт.

Плакал, запираясь в ванной

На новом месте Мо Фара сразу же столкнулся с неприятностями. "Как только мы добрались до дома, его хозяйка отобрала у меня список с контактами мой родственницы, разорвала их прямо передо мной и выбросила их в мусорное ведро. В этот момент я понял, что я в беде", - рассказал он.

Подозрения спортсмена не подвели: супружеская пара, у которой он жил, обращалась с ним плохо. Его заставляли много работать по дому, присматривать за чужими детьми. При этом в первые годы Мо Фара был лишен возможности посещать школу. От бессилия и отсутствия перспектив он запирался в ванной и плакал.

По ходу фильма легкоатлет выразил беспокойство в связи с тем, что может быть выслан из страны. Однако Министерство внутренних дел заверило, что он не столкнется с какими-либо последствиями. "Никаких действий против сэра Мо предпринято не будет, и предполагать обратное неправильно", — заявил представитель.

Общение с настоящим Мо Фарой

Заканчивается фильм тем, что спортсмен по видеосвязи общается с настоящим носителем имени Мо Фара, чью личность присвоили ему для отправки из Сомали в Британию. "Настоящий" Мо Фара признался, что, в отличие от "коллеги", никогда не был хорош в беге. Чемпион заявил, что постарается сделать все, чтобы они встретились не виртуально, а реально.

39-летний легкоатлет Мо Фара выиграл по две золотые медали на Играх в 2012 и 2016 годы. Также он является шестикратным чемпионом мира. Позже ему был присвоен статус сэра.

легкая атлетика Великобритания Мо Фара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ничушкин продлил контракт с "Колорадо" до 2030 года

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В Казахстане назвали минимальным вклад России в триумф Рыбакиной в Уимблдоне

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Главный тренер МЮ заявил, что Роналду не продается

Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP

Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP

Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Саид Нурмагомедов победил Дугласа Силву на турнире UFC в США

"Зенит" разгромил "Спартак" и стал семикратным обладателем Суперкубка России

"Зенит" разгромил "Спартак" и стал семикратным обладателем Суперкубка России