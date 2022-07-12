Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Изначально у него было совсем другое имя, спортсмену удалось пообщаться с человеком, данные которого ему присвоили

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на 5000 и 10000 м Мо Фара заявил, что в возрасте девяти лет незаконно был переправлен в Великобританию под именем другого ребенка.

Об этом титулованный спортсмен рассказал в документальном фильме "Настоящий Мо Фара", выход которого ожидается в среду.

"Большинство людей знают меня как Мо Фара, но это не мое имя. Настоящая история такова, что я родился в Сомалиленде, к северу от Сомали, как Хусейн Абди Кахин. Вопреки тому, что я говорил в прошлом, мои родители никогда не жили в Великобритании", - приводит высказывание легкоатлета Daily Mail.

До этого Мо Фара рассказывал, что, когда он жил в Сомали, родители приняли мучительное решение отправить трех из шести своих детей в Лондон в поисках лучшей жизни. Тем более, там, согласно легенде, уже жил их отец. Среди этих трех детей оказался и Мо Фара.

На самом же деле, признается легкоатлет, отец был убит во время гражданской войны, когда спортсмену было четыре года. Будущего звезду мирового спорта тогда разлучили с матерью и через несколько лет перевезли торговцами людьми в Британию под именем другого ребенка, Мохамеда Фара, для чего сделали поддельный паспорт.

Плакал, запираясь в ванной

На новом месте Мо Фара сразу же столкнулся с неприятностями. "Как только мы добрались до дома, его хозяйка отобрала у меня список с контактами мой родственницы, разорвала их прямо передо мной и выбросила их в мусорное ведро. В этот момент я понял, что я в беде", - рассказал он.

Подозрения спортсмена не подвели: супружеская пара, у которой он жил, обращалась с ним плохо. Его заставляли много работать по дому, присматривать за чужими детьми. При этом в первые годы Мо Фара был лишен возможности посещать школу. От бессилия и отсутствия перспектив он запирался в ванной и плакал.

По ходу фильма легкоатлет выразил беспокойство в связи с тем, что может быть выслан из страны. Однако Министерство внутренних дел заверило, что он не столкнется с какими-либо последствиями. "Никаких действий против сэра Мо предпринято не будет, и предполагать обратное неправильно", — заявил представитель.

Общение с настоящим Мо Фарой

Заканчивается фильм тем, что спортсмен по видеосвязи общается с настоящим носителем имени Мо Фара, чью личность присвоили ему для отправки из Сомали в Британию. "Настоящий" Мо Фара признался, что, в отличие от "коллеги", никогда не был хорош в беге. Чемпион заявил, что постарается сделать все, чтобы они встретились не виртуально, а реально.

39-летний легкоатлет Мо Фара выиграл по две золотые медали на Играх в 2012 и 2016 годы. Также он является шестикратным чемпионом мира. Позже ему был присвоен статус сэра.