Перенесший остановку сердца Эриксен перешел в "Манчестер Юнайтед"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение будет действовать до июня 2025 года.

Предыдущим клубом 30-летнего Эриксена был английский "Брентфорд", где он играл с января 2022 года. С учетом выступлений за лондонский "Тоттенхэм", где Эриксен провел значительную (2013-2020) часть своей карьеры, датчанин провел в Английской премьер-лиге 237 матчей и забил 52 мяча.

В составе сборной Дании Эриксен сыграл в 115 матчах, провел 38 голов. В одной из встреч за национальную команду – против Финляндии на Евро-2020 – он потерял сознание, у футболиста останавливалось сердце. Врачам вскоре удалось вернуть игрока в сознание.

Позже Эриксену футболисту установили кардиостимулятор. В связи с этим футболист вынужден был покинуть миланский "Интер": правила в Италии запрещают играть футболистам с кардиостимулятором.