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Роналду отказался от 275 млн евро от клуба из Ближнего Востока ради амбиций в ЛЧ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нападающий "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду отклонил предложение о переходе от одного из клубов Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

Отмечается, что ближневосточный клуб предложил форварду английского клуба зарплату в 257 млн евро за два года, что сделало бы Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Однако Криштиану ответил отказом, поскольку еще рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть МЮ, который как раз в ЛЧ не пробился. Однако новый главный тренер клуба из Манчестера нидерландец Эрик Тен Хаг заявил, что Роналду не продается.

футбол Криштиану Роналду
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