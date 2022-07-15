Роналду отказался от 275 млн евро от клуба из Ближнего Востока ради амбиций в ЛЧ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нападающий "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду отклонил предложение о переходе от одного из клубов Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

Отмечается, что ближневосточный клуб предложил форварду английского клуба зарплату в 257 млн евро за два года, что сделало бы Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Однако Криштиану ответил отказом, поскольку еще рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду хочет покинуть МЮ, который как раз в ЛЧ не пробился. Однако новый главный тренер клуба из Манчестера нидерландец Эрик Тен Хаг заявил, что Роналду не продается.