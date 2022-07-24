Дебютный гол Холанда за "Манчестер Сити" принес победу над "Баварией"

Эрлинг Холанд Фото: Justin Casterline/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 1:0 нанесли поражение немецкой "Баварии" в товарищеском матче.

На 12-й минуте встречи, прошедшей в США в ночь на воскресенье по московскому времени, гол провел Эрлинг Холанд.

Для 21-летнего норвежца Холанда это был дебютный матч в составе "Манчестер Сити" после перехода этим летом из немецкой "Боруссии" (Дортмунд). Футболист начал игру в стартовом составе и в перерыве был заменен.