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Ла Лига пожаловалась на ПСЖ и "Манчестер Сити" в УЕФА и пригрозила иском в ЕС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ла Лига, главный дивизион испанского футбола, обратилась в УЕФА с жалобой на французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Сити", сообщает Marca.

Обращения связаны с подозрениями в нарушении клубами финансового Fair Play. В частности, Ла Лига считает, что ПСЖ пошел в обход финансовых правил, переподписав контракт с нападающим Килианом Мбаппе. По мнению Ла Лиги, эта сделка была невозможной при убытках в 200 млн евро.

Ла Лига также допускает нарушения и при переходе форварда Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити".

Отмечается, что Ла Лига намерена обратиться в соответствующие юридические инстанции во Франции и Швейцарии, а также Европейском Союзе.

футбол ПСЖ Килиан Мбаппе Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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