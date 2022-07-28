Футбольный клуб ЦСКА купил экс-капитана белградского "Партизана" Зделара

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о подписании сербского полузащитника Саши Зделара.

"ЦСКА и сербский клуб оформили трансфер 27-летнего полузащитника. Зделар подписал контракт с нашим клубом на три года с возможностью продления", - говорится в сообщении.

Ранее он выступал за ОФК (Сербия), "Олимпиакос" (Греция), "Мальорка" (Испания), "Партизан" (Сербия). Также он провел три матча за национальную сборную Сербии.