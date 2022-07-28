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Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом
Фото: Masashi Hara/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с чилийским полузащитником Виктором Мендесом, сообщает в четверг пресс-служба футбольного клуба.

"ЦСКА и чилийский клуб "Унион Эспаньола" завершили оформление перехода полузащитника Виктора Мендеса", - говорится в сообщении.

22-летний игрок подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления. Мендес уже прошел медосмотр и побывал в расположении команды в Ватутинках.

Ранее Мендес выступал на родине за "Унион Эспаньола", а с декабря 2021 года провел три матча за национальную сборную Чили.

ЦСКА Виктор Мендес
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