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Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бразильскому футбольному клубу "Сантос" не удалось добиться возможности подписать контракт с бывшим защитником сборной России Марио Фернандесом, сообщает Globo Esporte.

СпортФутболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеруФутболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеруЧитать подробнее

Отмечается, что руководство "Сантоса" рассчитывало, что 31-летний бразилец приостановит контракт с московским ЦСКА, воспользовавшись опцией ФИФА для выступающих в России иностранных футболистов. Однако Фернандес отказался идти на такой шаг.

В мае Фернандес объявил о решении приостановить свою карьеру, сославшись на усталость и желание больше времени проводить с семьей. При этом действие контракта с ЦСКА, игроком которого он стал в 2012 году, остается в силе.

Фернандес провел за ЦСКА 328 матчей, забил 10 мячей, завоевал в составе команды три чемпионства, стал обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.

В 2016 году Фернандес стал гражданином России, благодаря чему получил возможность играть за сборную России. При его участии российская национальная команда добилась наивысшего в ее истории достижения - выхода в четвертьфинал чемпионата мира (ЧМ-2018 в России).

футбол ЦСКА Марио Фернандес
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