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Контракт футболиста Кунде с "Барселоной" будет рассчитан на пять лет

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Барселона" подтвердил трансфер защитника "Севильи" Жуля Кунде, срок соглашения - пять лет, сообщает официальный сайт команды в пятницу.

СпортФутбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля КундеФутбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля КундеЧитать подробнее

"Барселона и Севилья договорились о трансфере. Игрок подпишет контракт с каталонским клубом на следующие пять сезонов. Пункт о выкупе был установлен в размере 1 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 июля футболист провел первую тренировку с клубом, а 1 августа пройдет официальная презентация игрока.

23-летний Кунде начинал карьеру во французском "Бордо", а в 2019 году перешел в "Севилью", за которую провел 134 матча и забил 9 голов.

Футбол ФК Барселона Жюль Кунде
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