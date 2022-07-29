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Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жуля Кунде

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жуля Кунде
Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Барселона" достиг договоренности с "Севильей" о переходе французского защитника Жуля Кунде, сообщает официальный сайт команды в четверг.

"Футбольные клубы "Барселона" и "Севилья" достигли соглашения о переходе Жюля Оливье Кунде. Ожидаем прохождения игроком медицинского обслуживания и подписания контрактов", - говорится в сообщении.

23-летний Кунде начинал карьеру во французском "Бордо", а в 2019 году перешёл в "Севилью", за которую провел 134 матча и забил 9 голов.

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