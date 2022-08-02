Касаткина обыграла триумфатора Уимблдона Рыбакину на турнире в Сан-Хосе

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Казахстана Елене Рыбакиной на теннисном турнире категории WTA 500.

Результат встречи – 1:6, 6:2, 6:0 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 12-е место, Рыбакина – 23-е.

Рыбакина в июле этого года выиграла турнир Большого шлема в Уимблдоне. Она является россиянкой, до 2018 года она выступала под флагом РФ, после чего сменила спортивное гражданство.

Во втором круге турнира в Сан-Хосе Касаткина сыграет с 316-й ракеткой мира Тейлор Таунсенд из США.