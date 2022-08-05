Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев победил 98-ю ракетку литовца Ричардаса Беранкиса в 1/4 финала турнира в Лос Кабосе (Мексика).
Результат встречи – 6:2, 6:2 в пользу россиянина.
Соперником Медведева по полуфиналу будет серб Миомир Кецманович, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимающий 38-е место.
Соревнования в Мексике относятся к категории АТР-250. Призовой фонд составляет более 822 тыс. долларов. Медведев - единственный россиянин на турнире.