Даниил Медведев стартовал с победы на турнире АТР-250 в Мексике

Фото: Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Ринки Хиджикату во втором раунде теннисного турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

Итог поединка - 6:4, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хиджиката занимает 224-е место, Медведев является первой ракеткой мира.

Медведев начал выступление на турнире со второго круга. Его следующим соперником по четвертьфиналу будет Ричардас Беранкис (98) из Литвы.

Соревнования в Мексике относятся к категории АТР-250. Призовой фонд составляет более $822 тысячи. Медведев - единственный россиянин на турнире.